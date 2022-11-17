«Укренерго» показало трансформатор, в який влучила російська ракета. Він постачав світло для 400 тисяч споживачів

«Укренерго» з міркувань безпеки не може показати всі деталі та масштаб руйнувань, які росія завдала українській енергосистемі 15 листопада.

Компанія оприлюднила одне фото наслідків російської атаки за останні дні.

Це трансформатор на одній з великих підстанцій на заході України. У момент влучання в нього без світла залишилися приблизно 400 тисяч людей. Таких трансформаторів зараз десятки.

«Це обладнання неможливо замінити швидко, але енергетики роблять все, щоб відновити живлення у країні. Ми вже повернули світло приблизно 70% споживачів у деяких областях центрального регіону та підготували високовольні лінії для підключення в Західному та Дніпровському регіонах», — зазначили в компанії.

Із кожною атакою відключення світла можуть тривати ще довше.

Також у компанії пояснили, як працює енергосистема після масових ударів: «Уявімо, що у країні більшість ключових транспортних розвʼязок і мостів на магістральних трасах, якими можна дістатися із заходу на схід, більше не придатні для проїзду. Вони зруйновані. Потрапити зі Львова до Харкова все ще можливо, але значно меншими дорогами, пропускна здатність яких не може забезпечити великий потік автомобілей. Це означає, що час на дорогу, який був 8—10 годин, може займати кілька днів. Десь доведеться постояти в заторі та їхати повільніше».

Лише 15 листопада ворожі ракети пошкодили 15 енергообʼєктів, не працюють тисячі кілометрів магістральних високовольтних ліній. Ця інфраструктура необхідна для видачі електроенергії з електростанцій та передачі із західних регіонів на схід, тобто по всій країні.

Тому, щоб втримати стабільну роботу енергосистеми за таких умов та уникнути ще більших аварій, енергетики вимушені вдаватися до примусових обмежень споживання — до 40% по країні. Зараз, на жаль, відключення застосовують по всій Україні.