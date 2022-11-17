Ізраїль успішно випробував нову систему протиракетної оборони морського базування C-Dome.
Про це повідомляє The Jerusalem Post.
Система пройшла підсумкові випробування, організовані Військово-морським флотом Ізраїлю, управлінням протиракетної оборони Міноборони та розробником системи ― держконцерном Rafael.
Видання пояснює, що система С-Dome ― це модернізована версія Iron Dome («Залізний купол»), вона призначена для відбиття ракетних ударів по обʼєктах морської та берегової інфраструктури. Систему планують розмістити на чотирьох ракетних корветах серії Saar-6.
- 19 жовтня стало відомо, що Україна запросила в Ізраїлю низку систем протиповітряної та протиракетної оборони.
- Від 24 лютого Ізраїль надавав Україні винятково гуманітарну допомогу у великих обсягах. 19 жовтня міністр оборони Бенні Ганц заявив, що його країна допоможе Україні розробити систему оповіщення для ППО, однак Ізраїль не планує постачати українцям зброю.
- У жовтні президент Ізраїлю Іцхак Герцог повідомив, що існують певні обмеження, які не дозволяють постачати Україні системи протиповітряної оборони.