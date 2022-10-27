Президент Ізраїлю заявив про обмеження, які не дозволяють постачати Україні системи ППО

Президент Ізраїлю Іцхак Герцог повідомив, що існують певні обмеження, які не дозволяють постачати Україні системи протиповітряної оборони, пише CNN.

Водночас Ізраїль готовий постачати Україні нелетальні товари.

«Є зброя, для якої у нас немає навіть експортної версії. Є речі, які ми не хочемо, щоб потрапили до рук наших ворогів. Є секрети, які ми не можемо розкрити. Але скрізь, де ми можемо допомогти, ми намагаємося допомогти», — сказав він у відповідь на критику щодо відмови передавати Україні зброю.

Президент зауважив, що США та Європа теж не постачають Києву певну військову техніку, а Ізраїль «аналізує ситуацію» з використанням росією у війні в Україні безпілотників іранського виробництва.