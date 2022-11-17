У Дніпрі кількість поранених через російську атаку зросла до 23

У Дніпрі кількість поранених внаслідок російської атаки 17 листопада зросла до 23.
Про це повідомив голова військової адміністрації Валентин Резніченко.
За його словами, 15 людей зараз перебувають у лікарні. Стан однієї жінки важкий.
Російські снаряди пошкодили промислове підприємство, будинки, тролейбуси та людну вулицю. Валентин Резніченко показав фото наслідків обстрілу.
- 17 листопада росія завдала ракетного удару по Київській області, Одещині та Дніпру. Російські стратегічні літаки запустили по Україні 18 крилатих ракет Х-101 і Х-555.