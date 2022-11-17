Повітряні сили: окупанти за сьогодні випустили по Україні 18 крилатих ракет

Російські стратегічні літаки сьогодні запустили по Україні 18 крилатих ракет Х-101 і Х-555, повідомив в ефірі телемарафону речник Повітряних сил Юрій Ігнат. Збити вдалося чотири ракети — всі вони були ліквідовані в небі над Київщиною.
Також окупанти запустили п’ять дронів-камікадзе Shahed-136 — всі вони також були збиті в Київській області.
Південь України росіяни атакували з кораблів у Чорному морі, запустивши ракети «Калібр», а також двома винищувачами Су-30. Останні випустили щонайменше шість ракет Х-59 — збито дві.
- 17 листопада росія завдала ракетного удару по Київській області, Одещині та Дніпру. У Дніпрі п’ятеро поранених, в Одесі — один постраждалий.
- Значних пошкоджень зазнала газовидобувна інфраструктура.