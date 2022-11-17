«Зернову угоду» продовжили ще на 4 місяці

У Стамбулі продовжили ще на 120 днів дію угоди про експорт української агропродукції. Гаранти — ООН і Туреччина.

Про це 17 листопада повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Дія угоди завершувалась 19 листопада.

За словами Кубракова, з 1 серпня, початку роботи «зернової ініціативи» і по сьогоднішній день Україна експортувала понад 11 мільйонів тонн агропродукції до 38 країн світу. Україна вже офіційно звернулась до партнерів по ініціативі з пропозицією продовжити її щонайменше на один рік та долучити до неї порт «Миколаїв», зараз очікують на відповідь.