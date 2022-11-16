Чехія наступного року підготує 4 тисячі українських військових

Уряд Чехії дав згоду на перебування у країні та навчання 4 тисяч українських військових наступного року.

Про це повідомляють Ceske Noviny.

За словами міністра оборони Чехії Яни Чернохової, навчання проходитимуть у пʼять змін, у кожній з яких братимуть участь до 800 військовослужбовців — приблизно 700 військовослужбовців механізованого батальйону, 30 медичних спеціалістів, 10 спеціалістів хімічних військ і 20 спеціалістів інженерних військ.

За інформацією Міністерства оборони, загальна вартість навчання оцінюється в 975 мільйонів крон ($35 мільйонів). Навчання базується на двосторонній угоді між урядами Чехії та України, але в майбутньому воно буде передано місії ЄС. Чехія має виділити до неї до 55 інструкторів.