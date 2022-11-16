Чехія наступного року підготує 4 тисячі українських військових

Уряд Чехії дав згоду на перебування у країні та навчання 4 тисяч українських військових наступного року.
Про це повідомляють Ceske Noviny.
За словами міністра оборони Чехії Яни Чернохової, навчання проходитимуть у пʼять змін, у кожній з яких братимуть участь до 800 військовослужбовців — приблизно 700 військовослужбовців механізованого батальйону, 30 медичних спеціалістів, 10 спеціалістів хімічних військ і 20 спеціалістів інженерних військ.
За інформацією Міністерства оборони, загальна вартість навчання оцінюється в 975 мільйонів крон ($35 мільйонів). Навчання базується на двосторонній угоді між урядами Чехії та України, але в майбутньому воно буде передано місії ЄС. Чехія має виділити до неї до 55 інструкторів.
- 14 листопада Європейський Союз почав навчальну місію для українських військових. Відповідне рішення, яке набирає чинності з моменту опублікування в Офіційному журналі ЄС, ухвалили міністри закордонних справ країн-членів.
- ЄС погодив запуск місії 17 жовтня разом зі збільшенням військової допомоги. Наразі наймасштабнішу тренувальну місію для ЗСУ (підготовка 10 тисяч бійців) проводить на своїй території Велика Британія. До неї залучені фахівці з понад 10 країн.
- 28 жовтня Комітет із питань політики та безпеки ЄС призначив очільника тренувальної місії — ним став польський генерал, нині командир 11 Люблінської бронекавалерійської дивізії Пьотр Тритек.