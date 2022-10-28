Місія ЄС з навчання українських військових отримала командира. Її старт — у листопаді

Європейську навчальну місію для українських військових очолив польський генерал, нині командир 11 Люблінської бронекавалерійської дивізії Пьотр Тритек.

Відповідне рішення ухвалив Комітет із питань політики та безпеки (COPS) ЄС, передає RMF24.

Оперативне командування місії розташовуватиметься на полігоні Нова Демба Підкарпатського воєводства Польщі (межує з Україною). Ще один оперативний штаб базуватиметься в Німеччиніи, а третій штаб буде розміщений у Брюсселі (займатиметься адміністративними питаннями).

На першому етапі місії планується навчання майже 15 тисяч українських військовослужбовців. Старт навчання — у листопаді. Її бюджет становить €106 мільйонів на два роки. Більшість навчань проходитимуть у Польщі.

Підготовка українців концентруватиметься на штабних навчаннях, тренуваннях з організації матеріально-технічного забезпечення, надання медичної допомоги, а також на протидії хімічній або ядерній загрозі.