Україна повернула 103 депортованих до росії дитини

В Україну повернули 103 дітей, яких окупанти примусово вивезли в росію.
Про це повідомив заступник начальника управління ювенальної превенції Національної поліції Ярослав Шанько.
За його словами, загалом росіяни незаконно депортували до росії 11 129 дітей.
«Державні інституції наразі напрацьовують механізми, а також їх правове закріплення в законодавстві України щодо повернення цих дітей», — сказав Шанько на пресконференції.
- У середині жовтня віцепремʼєр росії марат хуснуллін заявив, що влада рф вивезла з анексованої Херсонської області кілька тисяч дітей.
- За даними Офісу омбудсмана, до росії депортували щонайменше 7 700 українських дітей.
- 15 листопада президент України Володимир Зеленський заявив, окупанти депортували із зайнятих ними територій України 11 тисяч дітей.