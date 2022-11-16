Україна повернула 103 депортованих до росії дитини

В Україну повернули 103 дітей, яких окупанти примусово вивезли в росію.

Про це повідомив заступник начальника управління ювенальної превенції Національної поліції Ярослав Шанько.

За його словами, загалом росіяни незаконно депортували до росії 11 129 дітей.

«Державні інституції наразі напрацьовують механізми, а також їх правове закріплення в законодавстві України щодо повернення цих дітей», — сказав Шанько на пресконференції.