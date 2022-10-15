Росіяни викрали з окупованої Херсонщини кілька тисяч дітей

Влада росії вивезла з анексованої Херсонської області України кілька тисяч дітей.

Про це повідомив віцепремʼєр росії марат хуснуллін, пише The Insider.

Дітям «запропонували» виїхати на територію росії через постійні обстріли. «У нас кілька тисяч дітей вже перебувають на території інших регіонів росії, відпочивають у будинках відпочинку, дитячих таборах», — заявив він.

Віцепремʼєр окупантів розповів, що зараз із Херсонської області щодня «їдуть» майже 500 людей. Російська влада стверджує, що це відбувається в добровільному порядку, проте Україна та ООН заявляють, що це викрадення в рамках примусового переселення та депортації українців.