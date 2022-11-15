Зеленський: Окупанти депортували майже 11 тисяч українських дітей

Окупанти депортували із зайнятих ними територій України 11 тисяч дітей.

Про це заявив президент Володимир Зеленський.

Глава держави зазначив, що під головуванням генсека ООН Антоніу Гутерріша та керівника Офісу Андрія Єрмака відбулося засідання Координаційної ради України з питань захисту та безпеки дітей.

«Обговорили, як зупинити депортацію українських дітей до росії і повернути додому всіх, кого було вивезено. Як мінімум, це майже 11 тисяч дітей — ми їх знаємо поіменно. Але це тільки ті, про кого ми знаємо. А насправді вивезених більше», — сказав президент.

У засіданні взяли участь посли провідних держав, яких Україна закликала допомогти у реалізації цього завдання.