США запровадили санкції проти «ПВК Вагнера» та виробника іранських «шахідів»

Сполучені Штати Америки запровадили санкції проти іранських компаній, які виробляють і постачають іранські дрони до росії.

Про це повідомило Міністерство фінансів США.

У переліку:

Shahed Aviation Industries Research Center — компанія-виробник;

Success Aviation Services FZC та I Jet Global DMCC — компанії, що пересилають дрони до росії;

Qods Aviation Industries — іранська державна аерокосмічна компанія, яка спеціалізується на дронах;

Корпус вартових ісламської революції Ірану (КСІР) — іранське збройне формування;

«ПВК Вагнера» — російська приватна військова компанія, яка воює в Україні.

Також у списку є двоє людей: Аббас Джума та Тигран Христофорович Срабіонов — вони сприяли тому, аби «ПВК Вагнера» купувала іранські дрони.