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США запровадили санкції проти «ПВК Вагнера» та виробника іранських «шахідів»

Автор:
Ангеліна Шеремет
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Сполучені Штати Америки запровадили санкції проти іранських компаній, які виробляють і постачають іранські дрони до росії.

Про це повідомило Міністерство фінансів США.

У переліку:

  • Shahed Aviation Industries Research Center — компанія-виробник;
  • Success Aviation Services FZC та I Jet Global DMCC — компанії, що пересилають дрони до росії;
  • Qods Aviation Industries — іранська державна аерокосмічна компанія, яка спеціалізується на дронах;
  • Корпус вартових ісламської революції Ірану (КСІР) — іранське збройне формування;
  • «ПВК Вагнера» — російська приватна військова компанія, яка воює в Україні.

Також у списку є двоє людей: Аббас Джума та Тигран Христофорович Срабіонов — вони сприяли тому, аби «ПВК Вагнера» купувала іранські дрони.