WP: Директор ЦРУ Бернс 15 листопада знову зустрівся із Зеленським у Києві — у день масованих ударів

Директор ЦРУ Вільям Бернс 15 листопада, у день масованого обстрілу українських міст, неофіційно зустрівся у Києві з президентом Володимиром Зеленським. Про це пише американська газета The Washington Post з посиланням на джерела.

Директор ЦРУ також зустрівся зі своїми колегами з української розвідки і розповів їм про свою зустріч із головою служби зовнішньої розвідки росії сергієм наришкіним у Туреччині, а також про те, що США попередили росію про неприпустимість застосування ядерної зброї.

У Києві Бернс «зміцнив прихильність США до надання підтримки Україні в її боротьбі проти російської агресії», розповіло джерело видання. Під час масованих ракетних ударів директор ЦРУ перебував у безпеці у посольстві США.