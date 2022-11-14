Директор ЦРУ в Туреччині зустрівся з російським колегою та застеріг рф від застосування ядерної зброї в Україні

Директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс провів у турецькій столиці Анкарі зустріч із російським колегою. Він застеріг росію від застосування ядерної зброї в Україні.

Про це пише The New York Times.

Візит Бернса до Туреччини та зустріч із російськими представниками підтвердили в Раді нацбезпеки США. Це перша зустріч між представниками США та росії з початку вторгнення в Україну.

Російські медіа писали, що росію представляв очільник служби зовнішньої розвідки рф сергій наришкін.

У США зазначили, що Бернс на зустрічі застеріг росію від застосування ядерної зброї в Україні. Також вони обговорювали долю затриманих у рф американців.

У Раді нацбезпеки США підкреслили, що Бернс не обговорював будь-які питання врегулювання або завершення війни в Україні. Там також підкреслили, що Україну заздалегідь попередили про зустріч Бернса із наришкіним.