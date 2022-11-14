Директор ЦРУ в Туреччині зустрівся з російським колегою та застеріг рф від застосування ядерної зброї в Україні

Директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс провів у турецькій столиці Анкарі зустріч із російським колегою. Він застеріг росію від застосування ядерної зброї в Україні.
Про це пише The New York Times.
Візит Бернса до Туреччини та зустріч із російськими представниками підтвердили в Раді нацбезпеки США. Це перша зустріч між представниками США та росії з початку вторгнення в Україну.
Російські медіа писали, що росію представляв очільник служби зовнішньої розвідки рф сергій наришкін.
У США зазначили, що Бернс на зустрічі застеріг росію від застосування ядерної зброї в Україні. Також вони обговорювали долю затриманих у рф американців.
У Раді нацбезпеки США підкреслили, що Бернс не обговорював будь-які питання врегулювання або завершення війни в Україні. Там також підкреслили, що Україну заздалегідь попередили про зустріч Бернса із наришкіним.
- Директор ЦРУ Вільям Бернс на початку жовтня відвідував Україну для зустрічі з Володимиром Зеленським та іншими посадовцями. CNN пише, що поїздка Бернса повʼязана з тим, що США дедалі більше стурбовані тим, що «росія може вдатися до ядерної зброї у своїй нелегкій війні».