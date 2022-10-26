CNN: Директор ЦРУ Вільям Бернс у жовтні приїжджав до України

Директор ЦРУ Вільям Бернс на початку жовтня відвідував Україну для зустрічі з Володимиром Зеленським та іншими посадовцями.

Про це повідомив американський телеканал CNN із посиланням на два джерела, які знали про поїздку.

«Перебуваючи там, він підтвердив відданість США наданню підтримки Україні в її боротьбі проти російської агресії, включаючи безперервний обмін розвідувальними даними», — сказав CNN офіційний представник США.

Джерела відмовилися повідомити подробиці про поїздку.