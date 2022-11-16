Reuters: Посли країн НАТО проведуть екстрені консультації — Польща активувала відповідну статтю уставу

Посли країн-членів НАТО у середу проведуть екстрені консультації через падіння російських ракет на території Польщі.

Про це повідомляє Reuters.

Зустріч відбудеться через рішення Польщі активувати статтю 4 статуту Північноатлантичного альянсу, яка передбачає такі консультації у випадку загрози безпеці одного з членів НАТО. Один із дипломатів сказав агентству, що альянс діятиме «обережно» та потребує часу, щоб перевірити, як саме стався інцидент.

15 листопада агентство Associated Press (AP) із посиланням на високопоставленого представника американської розвідки заявило, що російські ракети перетнули кордон Польщі, яка є членом НАТО, і впали на її території, унаслідок чого загинули двоє людей.

Пізніше стало відомо, що уряд Польщі підвищив боєготовність війська після вибуху поблизу кордону з Україною. Президент країни Анджей Дуда провів телефонні переговори з президентом США Джо Байденом і українським лідером Володимиром Зеленським. Також Дуда скликає на середу екстрене засідання Радбезу Польщі.