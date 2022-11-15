У пʼятницю Молдова припинила отримувати електроенергію з Румунії.

Про це свідчать дані на сайті оператора енергомережі Moldelectrica, повідомляє видання NewsMaker.

Постачати електроенергію припинили близько 16:40. «Судячи за даними на сайті підприємства, високовольтна лінія Ісакча — Вулканешти — МДРЕС перестала функціонувати. Це головна ЛЕП, якою до Молдови надходила електроенергія з Румунії», — зазначає видання.

Зазначається, що влада поки що нічого не повідомляла про причини припинення поставок. Тим часом у багатьох регіонах країни відключилася електрика.