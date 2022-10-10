Україна припиняє експорт електроенергії через ракетні атаки росії

Від 11 жовтня Україна припиняє експорт електроенергії задля стабілізації власної енергосистеми після обстрілів росії.
Про це повідомили у Міністерстві енергетики.
У відомстві також зазначили, що українська електроенергія, яку експортували після синхронізації до ЄС, а також окремими лініями до Молдови і Польщі, допомагала Європі заміщати російський газ та підтримувала стабільність енергосистеми.
«Саме експорт електроенергії з України допомагав Європі зменшувати споживання російських енергоресурсів. І саме тому росія знищує нашу енергосистему, вбиваючи саму можливість експорту електроенергії з України», — заявив міністр енергетики Герман Галущенко.
- Україна та Молдова разом інтегрувалися в європейську ENTSO-E. Енергосистеми обох країн повністю синхронізували з енергомережею континентальної Європи в середині березня 2022 року.
- 5 вересня європейські оператори системи передачі погодились збільшити постачання української електроенергії — з 250 МВт до 300 МВт у денні та вечірні години.
- Вранці 10 жовтня росія завдала масованого ракетного обстрілу по Україні: запустила щонайменше 83 ракети, 43 з них збили сили ППО. Пошкоджено 11 обʼєктів інфраструктури, є загиблі серед цивільних.