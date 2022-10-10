Україна припиняє експорт електроенергії через ракетні атаки росії

Від 11 жовтня Україна припиняє експорт електроенергії задля стабілізації власної енергосистеми після обстрілів росії.

Про це повідомили у Міністерстві енергетики.

У відомстві також зазначили, що українська електроенергія, яку експортували після синхронізації до ЄС, а також окремими лініями до Молдови і Польщі, допомагала Європі заміщати російський газ та підтримувала стабільність енергосистеми.

«Саме експорт електроенергії з України допомагав Європі зменшувати споживання російських енергоресурсів. І саме тому росія знищує нашу енергосистему, вбиваючи саму можливість експорту електроенергії з України», — заявив міністр енергетики Герман Галущенко.