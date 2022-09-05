ЄС на 20% збільшив імпорт української електрики

Європейські оператори системи передачі погодились збільшити постачання української електроенергії — з 250 МВт до 300 МВт у денні та вечірні години.

Про це ідеться на сайті «Укренерго».

Дозвіл діятиме з 07:00 до 23:00 за європейським часом у будні (16 годин) та з 09:00 до 23:00 у вихідні (14 годин).

У решту годин доби величина доступного перетину залишиться на попередньому рівні — 250 МВт.

З 6 вересня Україна експортуватиме електроенергію до Словаччини та Румунії порівну: по 150 МВт вдень і ввечері та по 125 МВт вночі до кожної країни.