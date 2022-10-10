Шмигаль: Постраждалу від ударів енергетичну інфраструктуру відновлять сьогодні-завтра

Робота постраждалої від ракетних ударів росіян енергетичної інфраструктури буде відновлена протягом понеділка-вівторка.

Про це заявив премʼєр-міністр Денис Шмигаль.

«Десятки ракет влучили в об’єкти енергетичної інфраструктури в 11 областях і місті Києві. Електропостачання порушено практично по всій країні. У 8 регіонах є проблеми з водопостачанням. Уряд разом з усіма відповідальними відомствами розпочав реалізацію оперативного плану відновлення пошкоджених об’єктів. За попередньою інформацією, більшість обʼєктів енергетичної інфраструктури зможемо відновити вже сьогодні. Частина запрацює завтра», — зазначив Шмигаль.

За його словами, енергопостачання вже відновили в Сумах, йде процес у Житомирі та Харкові. Введено графік аварійних відключень у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській та Житомирській областях.

«Звертаюсь до всіх українців із надзвичайно важливим проханням: обмежте споживання електроенергії, особливо у вечірні години, на ці кілька днів, поки йде відновлення та ремонтні роботи. За можливості не вмикайте найбільш енерговитратні прилади (електрообігрівачі, бойлери, електроплити, мікрохвильовки, пральні машини, електрочайники, кавоварки, праски). Це зменшить навантаження на нашу енергосистему та дозволить максимально швидко відновити інфраструктуру», — написав глава уряду.