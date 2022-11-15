Нацполіція: На Херсонщині задокументовано 414 воєнних злочинів росіян, поліціянтів-зрадників шукають

На деокупованій території Херсонської області поліція задокументувала 414 фактів воєнних злочинів росіян, заявив голова Нацполіції Ігор Клименко.
Він розповів, що поліція задокументувала діяльність Дарʼївського селищного голови, який співпрацював із окупантами, а також низки жителів, які безпосередньо організовували мітинги на підтримку окупаційної влади.
Також голова Нацполіції повідомив, що на сьогодні встановлені три місця, де, можливо, російські окупанти влаштували катівні для українців.
«На даний момент відбувається розмінування, після цього, розпочнуться слідчі дії в цих місцях, де ми маємо не тільки докази — ми маємо свідчення місцевих громадян, що там, можливо, катували і утримували наших людей», — зазначив Клименко.
Окрім цього він зазначив, що з 330 поліцейських області, які відмовилися залишати окуповані території, з ворогом співпрацювали лише одиниці. «Частина з них вийшла з окупантами, частину — найближчим часом затримаємо. Їх небагато — до десяти осіб, які працювали в адміністраціях окупаційної влади», — сказав Клименко.
- Українські військові зайшли в Херсон 11 листопада. Перед тим росіяни оголосили, що виводять війська з правого берега Дніпра та самого Херсону. Тікаючи, окупанти підірвали всі мости через Дніпро, котельні, вишки звʼязку і телецентр у Херсоні. Місто росіяни повністю знеструмили. Звʼязок і українське радіо туди вже повернули. Наразі військові зачищають Херсон від окупантів і шукають колаборантів.
- Правоохоронці вже знаходять на Херсонщині тіла вбитих росіянами цивільних. 13 листопада «Радіо Свобода» повідомляла, що на на міському кладовищі у визволеному Херсоні є сліди ймовірних масових поховань.