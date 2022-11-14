Євросоюз оголосив про запуск навчальної місії українських військових

Європейський Союз починає навчальну місію для українських військових. Відповідне рішення, яке набирає чинності з моменту опублікування в Офіційному журналі ЄС, ухвалили міністри закордонних справ країн-членів.
Навчання проходитимуть у Польщі, Німеччині та інших країнах ЄС. На це передбачено €106 мільйонів (на два роки). На першому етапі місії планується навчання майже 15 тисяч українських військовослужбовців.
Підготовку українців зосередять на штабних навчаннях, тренуваннях з організації матеріально-технічного забезпечення, наданні медичної допомоги, а також на протидії хімічній або ядерній загрозі. Також європейські спеціалісти готуватимуть інструкторів та спеціалістів з керування західним озброєнням.
- ЄС погодив запуск місії 17 жовтня, разом зі збільшенням військової допомоги. Наразі наймасштабнішу тренувальну місію для ЗСУ (підготовка 10 тисяч бійців) проводить на своїй території Велика Британія. До неї залучені фахівці з понад 10 країн.
- 28 жовтня Комітет із питань політики та безпеки ЄС призначив очільника тренувальної місії — ним став польський генерал, нині командир 11 Люблінської бронекавалерійської дивізії Пьотр Тритек.