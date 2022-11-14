Військова місія ЄС для навчання української армії запрацює за пару тижнів

Європейський Союз запустить свою нову військову місію для України через пару тижнів. Вона буде спрямована на навчання українських військових.

Про це заявив верховний представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель, пише Reuters.

«Сьогодні важливе рішення щодо початку навчальної місії для української армії. Як ви знаєте, ми в рекордні терміни вирішили започаткувати цю місію, і вона почне працювати вже за пару тижнів», — сказав він.

Боррель нагадав, що місія розміщуватиметься у Польщі. Багато країн вже запропонували свою участь у місії, через навчання у якій планують пройти близько 50 тисяч українських військових.

«Ми маємо продовжувати підтримку України як військову, так і економічну, посилюючи тиск на Росію. Ми обговоримо обсяг нашої військової допомоги, який більший, ніж повідомляють деякі ЗМІ», — додав він.