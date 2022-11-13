Генштаб: Окупанти зменшують кількість своїх військ у містах Херсонщини на лівому березі Дніпра

Генштаб ЗСУ повідомляє, що росіяни значно знижують кількість своїх військ у містах Херсонщини на лівому березі Дніпра. Зокрема, йдеться про Каховку, Нову Каховку та Таврійськ.
Про це йдеться у зведенні Генштабу за 13 листопада.
«В тимчасово зайнятих ворогом населених пунктах Каховка, Таврійськ і Нова Каховка Херсонської області спостерігається зменшення кількості особового складу противника. У містах залишається мінімальна кількість окупантів, по вулицях пересуваються патрулі», — йдеться в повідомленні.
Водночас українська армія фіксує нарощення угруповання окупантів у районі Мелітополя Запорізької області. По периметру міста будуються укріплення та фортифікаційні споруди.
- Українські військові зайшли в Херсон 11 листопада. Перед тим росіяни оголосили, що виводять війська з правого берега Дніпра та самого Херсону. Тікаючи, окупанти підірвали всі мости через Дніпро, котельні, вишки звʼязку і телецентр у Херсоні. Місто росіяни повністю знеструмили. Звʼязок і українське радіо туди вже повернули. Наразі військові зачищають Херсон від окупантів і шукають колаборантів.