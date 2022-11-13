Генштаб: Окупанти зменшують кількість своїх військ у містах Херсонщини на лівому березі Дніпра

Генштаб ЗСУ повідомляє, що росіяни значно знижують кількість своїх військ у містах Херсонщини на лівому березі Дніпра. Зокрема, йдеться про Каховку, Нову Каховку та Таврійськ.

Про це йдеться у зведенні Генштабу за 13 листопада.

«В тимчасово зайнятих ворогом населених пунктах Каховка, Таврійськ і Нова Каховка Херсонської області спостерігається зменшення кількості особового складу противника. У містах залишається мінімальна кількість окупантів, по вулицях пересуваються патрулі», — йдеться в повідомленні.

Водночас українська армія фіксує нарощення угруповання окупантів у районі Мелітополя Запорізької області. По периметру міста будуються укріплення та фортифікаційні споруди.