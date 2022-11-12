Алек Болдвін подав до суду на знімальну групу фільму «Іржа». Під час роботи над ним актор застрелив операторку

Голлівудський актор Алек Болдвін подав до суду на знімальну групу вестерну «Іржа» (Rust). На зйомках цього фільму актор застрелив операторку Галину Гатчинс.
Про це повідомляє CNN.
Болдвін звинувачує колег у недбалості, оскільки вони у 2021 році видали йому реквізитний пістолет із бойовими патронами. У позові Болдвін стверджує, що смертельний постріл спричинили дії Ханни Гутьєрес-Рід, що відповідала за зброю та боєприпаси на знімальному майданчику, асистента режисера Дейва Холлса, який передав актору пістолет і сказав, що він безпечний, реквізитора Сари Закрі та постачальника.
«Ці відповідачі — професіонали, які були зобовʼязані убезпечити робочий процес на знімальному майданчику. Усі учасники зйомок, включаючи Болдвіна, чекали цього від них і довіряли їм», — йдеться в документі.
- 21 жовтня 2021 року американський кіноактор Алек Болдвін на знімальному майданчику випадково застрелив з пістолета операторку й поранив режисера. Інцидент стався на ранчо Бонанза-Крік під час зйомок вестерна «Іржа». Болдвін вистрілив із реквізитного пістолета, але в ньому замість холостих патронів виявилися бойові.
- Від поранень на місці померла операторка — українка Галина Гатчинс. Поліція підозрює двох людей — асистента режисера Дейва Голлса, який передав Болдвіну зброю, і експертку зі зброї Анну Ґутьєррес-Рід.
- За тиждень Болдвін уперше прокоментував журналістам смерть Гатчинс — зазначив, що не може коментувати смерть жінки, поки триває розслідування, але назвав її своїм другом і запевнив, що допомагає її сімʼї.