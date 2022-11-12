Ситуація в Херсоні: поліція почала стабілізаційні заходи, енергетики готуються відновлювати електропостачання

У Херсоні поліція почала стабілізаційні заходи, енергетики беруться до відновлення електропостачання.

Про це повідомив голова Національної поліції Ігор Клименко.

«Національна поліція України проводить стабілізаційні заходи в Херсоні. Близько 200 поліцейських працюють на території міста. Навколо і на території Херсону виставлені блокпости. Поліція Херсонської області продовжує фіксувати злочини російських окупантів», — написав він.

Клименко зазначив, що основна загроза полягає в масовому мінуванні. «Десять груп вибухотехніків працюють над виявленням та знешкодженням вибухонебезпечних предметів. Один із поліцейських саперів сьогодні дістав поранення під час розмінування однієї з адміністративних будівель Херсону», — повідомив Клименко.

Фахівці компанії «Херсонобленерго», яка входить до групи компаній VS Energy, розпочали процес відновлення постачання електроенергії до Херсону. «Ситуація з енергопостачанням у Херсоні надскладна. Але ми вже готові стати до процесу відновлення електромереж міста одразу після офіційного дозволу українських військових на вхід у місто», — сказав голова компанії Ігор Сафронов.