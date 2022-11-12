Воєнна розвідка підтвердила, що росія домовляється з Іраном про балістичні ракети

Головне управління розвідки Міністерства оборони підтвердило інформацію про плани росіян придбати в Ірану балістичні ракети.

Про це йдеться в повідомленні ГУР.

«Воєнною розвідкою України була підтверджена інформація про підготовку проєкту домовленості про постачання іранських балістичних ракет до росії», — йдеться в повідомленні.

Там додали, що усвідомлюють загрозу застосування балістичних ракет, тому українська дипломатія, воєнна розвідка та інші структури наполегливо працюють, щоб довести світовій спільноті, наскільки небезпечним є постачання іранських озброєнь до росії.

«Є практичні результати — після демонстрації реальних доказів, іран змінив свою позицію та перестав спростовувати свою причетність до постачання озброєнь росії. Активна робота на цьому напрямі триває», — заявили в ГУР.