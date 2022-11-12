Воєнна розвідка підтвердила, що росія домовляється з Іраном про балістичні ракети

Головне управління розвідки Міністерства оборони підтвердило інформацію про плани росіян придбати в Ірану балістичні ракети.
Про це йдеться в повідомленні ГУР.
«Воєнною розвідкою України була підтверджена інформація про підготовку проєкту домовленості про постачання іранських балістичних ракет до росії», — йдеться в повідомленні.
Там додали, що усвідомлюють загрозу застосування балістичних ракет, тому українська дипломатія, воєнна розвідка та інші структури наполегливо працюють, щоб довести світовій спільноті, наскільки небезпечним є постачання іранських озброєнь до росії.
«Є практичні результати — після демонстрації реальних доказів, іран змінив свою позицію та перестав спростовувати свою причетність до постачання озброєнь росії. Активна робота на цьому напрямі триває», — заявили в ГУР.
- 1 листопада видання CNN із посиланням на західних чиновників, які уважно стежать за програмою озброєння Ірану, написало, що Іран планує передати росії приблизно 1 000 балістичних ракет і дронів для війни проти України.
- 7 листопада українська воєнна розвідка повідомила, що росіяни використали орієнтовно 80% своїх запасів сучасних ракет, «Іскандерів» на озброєнні залишилося 120 одиниць. З огляду на це, кремлівський режим намагається поповнити свої запаси за рахунок Ірану. Росія планує отримати від Тегерану близько тисячі балістичних ракет малої дальності класу «земля — земля» Fateh-110 і Zolfaghar.