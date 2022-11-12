Президент Туреччини обговорить із Зеленським і путіним можливість перемовин

Президент Туреччини Реджеп Ердоган найближчими днями зателефонує Володимиру Зеленському, щоб обговорити можливі перемовини з росією.
Про це пише Anadolu.
Ердоган заявив журналістам, що Туреччина прагне знайти шляхи діалогу для подальшого миру. А також зазначив, що позиції президента росії путіна недостатньо, тому він хоче почути позицію України щодо переговорів з росією за посередництва Туреччини.
Крім того, Ердоган планує обговорити розширення «зернового коридору».
«Ініціатива «зернового коридору» може стати провісником миру в регіоні, відкрити шлях для «мирного коридору» між рф та Україною. Зусилля Анкари сконцентровані саме на цьому. Ми вважаємо, що найкращий шлях до миру — це діалог», — сказав Ердоган.
- 4 жовтня Володимир Зеленський затвердив рішення Ради національної безпеки та оборони про неможливість проведення переговорів з президентом рф путіним.
- 7 листопада президент України назвав умови для початку перемовин: відновлення територіальної цілісності, повага до Статуту ООН, відшкодування збитків, покарання воєнних злочинців і гарантії, що вторгнення не повториться.
- ЗМІ писали, що Білий дім повпливав на помʼякшення позиції Зеленського в питанні перемовин з росією.
- 11 листопада офіційна москва після заходу українських військ до Херсону виступила з черговою заявою про готовність до переговорів «без попередніх умов».