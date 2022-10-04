Україна не буде вести перемовини з путіним. Зеленський увів у дію рішення РНБО

Президент України Володимир Зеленський затвердив рішення Ради національної безпеки та оборони про неможливість проведення переговорів з президентом рф володимиром путіним.

Відповідний указ на сайті президента опублікували 4 жовтня.

Також цим документом Зеленський доручив уряду забезпечити посилення обороноздатності України, а парламенту — ухвалити законопроєкти, які дозволять вводити санкції та реагувати на ескалацію з боку росії.

30 вересня 2022 року президент рф путін оголосив про «приєднання» до росії Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей України. На тлі цього в Україні відбулося засідання РНБО, після якого Зеленський оголосив, що Україна подає заявку на пришвидшений вступ до НАТО. У своєму зверненні тоді президент наголосив, що Україна готова до переговорів з росією, але не з путіним, а з іншим президентом рф.