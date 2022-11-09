Politico: Після діалогу зі США Зеленський помʼякшив свою позицію про неможливість перемовин з рф за каденції путіна

Видання Politico з посиланням на два джерела пише, що вплив Білого дому призвів до помʼякшення позиції президента України Володимира Зеленського в питанні про неможливість перемовин з росією за каденції путіна.

На початку тижня Володимир Зеленський назвав пʼять умов для переговорів. Серед них — відновлення територіальної цілісності України, покарання за воєнні злочини та репарації. На відміну від минулих заяв Зеленський не сказав про те, що путін має піти з посади, перш ніж такі переговори можуть відбутися.

Ця зміна, за словами одного з джерел, відбулася після кількох днів переговорів між Києвом та Вашингтоном, зокрема після особистого візиту до Зеленського радника з національної безпеки Байдена Джейка Саллівана.

За даними джерела, чиновники США не говорили Зеленському та його помічникам безпосередньо, щоб вони змінили свою позицію, але передали, що Київ має продемонструвати свою готовність розумно і мирно закінчити війну. В адміністрації сподіваються, що це покаже світу, що саме Україна, а не росія, хоче закінчити війну.

«Це не означає, що їм потрібно сісти за стіл переговорів зараз. Ми навіть не думаємо, що зараз слушний час, виходячи з того, що робить росія. Але вони мають показати готовність вирішити конфлікт, бо ніхто більше за Україну не хоче, щоб цей конфлікт закінчився», — зазначив чиновник на умовах анонімності.

Салліван під час візиту до Києва заявив, що США вважають неприйнятними умови, за яких кремль зараз готовий вести діалог, тому що всі розмови мають починатися з повної деокупації України.

Уже ввечері 7 листопада президент Зеленський у своєму зверненні назвав умови для початку перемовин: відновлення територіальної цілісності, повага до Статуту ООН, відшкодування збитків, покарання воєнних злочинців і гарантії, що вторгнення не повториться.