Рів, насип та паркан. Прикордонники будують захисні споруди на кордоні з білоруссю

Україна будує на кордоні з білоруссю захисні споруди для захисту в разі повторного наступу з її території.

Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

У Волинській області такі споруди складаються з рову, насипу та залізобетонного паркану з колючим дротом. «Таким чином вже облаштовано близько 3 км кордону, роботи тривають. Це ще не все, але подробиць розкривати не будемо», — повідомив він.

За словами Тимошенка, також роботи ведуться і в Рівненській, і в Житомирській областях. Зводять фортифікаційні споруди та облаштовують кордон також і в регіонах, які межують з територією росії.

«Наші прикордонники 24/7 відстежують ситуацію, мають все необхідне обладнання для того, щоб побачити ворога далеко в тилу», — зазначив він.