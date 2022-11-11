Рів, насип та паркан. Прикордонники будують захисні споруди на кордоні з білоруссю

Україна будує на кордоні з білоруссю захисні споруди для захисту в разі повторного наступу з її території.
Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.
У Волинській області такі споруди складаються з рову, насипу та залізобетонного паркану з колючим дротом. «Таким чином вже облаштовано близько 3 км кордону, роботи тривають. Це ще не все, але подробиць розкривати не будемо», — повідомив він.
За словами Тимошенка, також роботи ведуться і в Рівненській, і в Житомирській областях. Зводять фортифікаційні споруди та облаштовують кордон також і в регіонах, які межують з територією росії.
«Наші прикордонники 24/7 відстежують ситуацію, мають все необхідне обладнання для того, щоб побачити ворога далеко в тилу», — зазначив він.
- У Генеральному штабі Збройних сил України заявили, що в разі повторного наступу з білорусі на ворога чекають масовані обстріли.
- Росія вже перекинула до білорусі «кадировців», а також носії ракет «Кинджал», які розмістили на авіабазі в Мачулищах.
- У Генштабі ЗСУ вважають, що ризики нового наступу на Україну з білорусі зростають, але головною ціллю буде не Київ. Наразі ворог перекидає до білорусі підрозділи 1 танкової армії, насамперед 2 мотострілецької дивізії, разом із технікою і мобілізованими. Їх розміщують на основних військових полігонах білорусі.
- Ознак формування наступальних угруповань наразі немає. У Генштабі заявляли, що на формування ударного угруповання для нападу на Україну з білорусі необхідно щонайменше 2—3 місяці.