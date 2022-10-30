Генштаб: росія почала перекидати до білорусі «кадировців»

Росіяни почали перекидати до білорусі чеченські збройні підрозділи, яких називають «кадировці». Цим самим Лукашенко надає кремлю свою територію для війни проти України.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у ранковому зведенні.

«Росія продовжує перекидання окремих підрозділів на територію цієї країни. 26 жовтня там зафіксували прибуття на залізничну станцію Брест ешелону військової техніки з рф. Разом з військовослужбовцями рф прибувають так звані «кадировці», — зазначили в Генштабі.

Крім того, російські військових помітили в населених пунктах між містами Брест та Малорита. Це південний захід білорусі — територія, що розташована впритул до кордонів з Україною (Волинська область) та Польщею.

Оперативна ситуація на Волинському та Поліському напрямку поки що залишається без змін.