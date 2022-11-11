ЗМІ: Екснардеп-утікач Олександр Оніщенко отримав громадянство Північної Македонії

Колишній український нардеп Олександр Оніщенко отримав громадянство Північної Македонії.

Про це повідомляє Balkan Insight.

Через пʼять місяців після отримання громадянства він виступав під прапором Північної Македонії на змаганнях зі стрибків на конях у французькому Сен-Тропе. Відповідне фото Онищенко опублікував у своєму профілі в Instagram 15 жовтня.

Але в місцевих спортивних ЗМІ така новина не зʼявилася. Імʼя Олександра Онищенка теж не зустрічається в македонських ЗМІ, але його можна знайти в запитах англійською мовою.

Судячи з фотографій, які він виклав в Instagram, 53-річний Онищенко багато подорожує, зокрема в Монте-Карло та Об’єднані Арабські Емірати, і часто буває в компанії світових знаменитостей.

У чому звинувачують Онищенка?

За версією слідства, нардеп Олександр Онищенко створив злочинну організацію, учасники якої з січня 2013 року до червня 2016-го заволоділи понад 1,6 мільярда гривень від реалізації газу за договорами про спільну діяльність із ПАТ «Укргазвидобування». Через це компанія «Укргазвидобування» зазнала понад 740 мільйонів гривень збитків.

Правоохоронці вважають, що в цій злочинній організації було 29 осіб. Їм усім повідомили про підозру. Під час розслідування заарештували €6 мільйонів, один літак, офіс злочинної організації, 10 квартир, 9 будинків, 10 земельних ділянок, 11 автомобілів, 39 банківських рахунків на загальну суму 315 мільйонів гривень.