У середині листопада відбудеться нова зустріч коаліції у форматі «Рамштайн»

У середині листопада відбудеться нова зустріч коаліції партнерів України у форматі «Рамштайн». Вона пройде онлайн.
Про це повідомила заступниця речника Міністерства оборони США Сабріна Сінгх.
Засідання Контактної групи з питань оборони України проведе глава Пентагону Ллойд Остін. Міністри оборони США та майже 50 країн обговорять, яу забезпечити Україну зброєю та іншою актуальною допомогою для ефективного протистояння військам росії.
- 7 листопада стало відомо, що Іспанія вирішила надати Україні додаткові зенітні установки Hawk для потреб протиповітряної оборони.
- 9 листопада стало відомо, що Німеччина передала Україні 30 броньованих машин Dingo та ракети до протиповітряних систем IRIS-T.
- 10 листопада США оголосили про передачу Україні чотирьох зенітно-ракетних комплексів Avenger, боєприпасів і 100 бронеавтомобілів.