Системи ППО NASAMS і ЗРК Aspide прибули в Україну

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що до України прибули системи протиповітряної оборони NASAMS та зенітних ракетні комплекси Aspide.

«Дивіться, хто тут! ЗРК NASAMS і Aspide прибули в Україну! Ця зброя значно посилить українську армію і зробить наше небо безпечнішим. Ми будемо й далі збивати ворожі цілі, які нас атакують. Дякуємо нашим партнерам: Норвегії, Іспанії та США», — написав він у Twitter.

Міністр не вказав кількість систем, але раніше в Пентагоні казали, що Україна отримає дві системи NASAMS на початку листопада. Ще шість систем передадуть пізніше.

ЗРК Aspide наземного базування передала Україні Іспанія. 2 листопада стало відомо, що батарею Aspide і ракети до них відправили разом із системами ППО Hawk (чотири одиниці), протитанковими комплексами, гарматами та іншим військовим обладнанням.