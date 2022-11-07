Системи ППО NASAMS і ЗРК Aspide прибули в Україну

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що до України прибули системи протиповітряної оборони NASAMS та зенітних ракетні комплекси Aspide.
«Дивіться, хто тут! ЗРК NASAMS і Aspide прибули в Україну! Ця зброя значно посилить українську армію і зробить наше небо безпечнішим. Ми будемо й далі збивати ворожі цілі, які нас атакують. Дякуємо нашим партнерам: Норвегії, Іспанії та США», — написав він у Twitter.
Міністр не вказав кількість систем, але раніше в Пентагоні казали, що Україна отримає дві системи NASAMS на початку листопада. Ще шість систем передадуть пізніше.
ЗРК Aspide наземного базування передала Україні Іспанія. 2 листопада стало відомо, що батарею Aspide і ракети до них відправили разом із системами ППО Hawk (чотири одиниці), протитанковими комплексами, гарматами та іншим військовим обладнанням.
- NASAMS — це пересувний зенітно-ракетний комплекс, призначений для боротьби з ракетами, літаками та іншими повітряними цілями на малих і середніх висотах.
- Наземний ЗРК Spada Aspide, також відомий як Skyguard Aspide, — це італійсько-швейцарська розробка, яка призначена для знищення повітряних цілей на дистанції до 12 кілометрів. Aspide стріляє керованими ракетами, які летять зі швидкістю 1 324 м/с.