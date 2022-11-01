Пентагон: Україна сумарно отримає 8 систем ППО NASAMS

Україна загалом отримає від США вісім систем протиповітряної оборони NASAMS.
Про це повідомляє офіційний сайт Пентагону.
За словами представника Міноборони США, дві системи NASAMS будуть розгорнуті в Україні вже найближчим часом. Міністр оборони Ллойд Остін казав, що їх можна очікувати на початку листопада. Ще шість ППО передадуть пізніше.
У відомстві додали, що кілька країн виділили боєприпаси для NASAMS, і США будуть заохочувати партнерів надавати додаткові боєприпаси.
Окрім того, США передадуть Україні системи VAMPIRE виробництва L3Harris для боротьби з безпілотниками.
- NASAMS — це пересувний зенітно-ракетний комплекс, призначений для боротьби з ракетами, літаками та іншими повітряними цілями на малих і середніх висотах.
- 25 жовтня директор Raytheon Technologies Грег Хейс заявив, що виробник передав уряду США дві системи NASAMS і їх уже встановлюють в Україні. США офіційно це не підтвердили. Пізніше у Повітряних силах ЗСУ заявили, що не коментуватимуть надходження NASAMS і їхню роботу.