Пентагон: Україна на початку листопада отримає системи NASAMS

Україна на початку листопада отримає від США складні системи протиповітряної оборони NASAMS.

Про це заявив міністр оборони Ллойд Остін, пише The Washington Post.

«Зараз те, що [українцям] потрібно найбільше на світі — це можливості протиповітряної оборони», — сказав Остін, зазначивши, що «ми наполегливо добиваємося, щоб вони отримали NASAMS, і ми очікуємо, що на початку наступного місяця ми зможемо дати їм цю можливість».

Ця заява Остіна — це перший випадок, коли високопосадовець США назвав точну дату, коли Київ може очікувати на отримання системи протиповітряної оборони NASAMS. Раніше Пентагон вказував, що знаходиться в процесі закупівлі двох цих зенітно-ракетних комплексів середньої дальності.

The Washington Post пише, що представники України все ще наполягають на тому, що їм потрібні ATACMS американського виробництва, які можуть запускати ракети на відстань до 300 км для поразки цілей у Криму, зокрема обʼєктів, які росіяни використовують для запуску безпілотників іранського виробництва. Але лідери США проти, адже українські військові нібито можуть використати можливості для завдання ударів по території росії.