США передадуть Україні чотири зенітно-ракетних комплекси Avenger

Сполучені Штати передадуть Україні чотири зенітно-ракетних комплекси Avenger для боротьби з дронами.

Про це оголосив радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван.

«Сьогодні США оголосять про новий пакет військової допомоги Україні, до якого входитимуть важливі засоби протиповітряної оборони, як-от ракети для комплексів ППО Hawk, а також чотири системи Avenger, оснащені ракетами Stinger», — сказав Салліван.

Радник Байдена уточнив, що новий пакет допомоги доповнить інші засоби протиповітряної оборони, які Україні вже передали союзники США.

Міністерство оборони США оприлюднило деталі цього пакета допомоги. Зокрема, Україні передадуть: