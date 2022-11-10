На кордоні між Україною та Румунією запрацював новий пункт пропуску «Красноїльськ»

На українсько-румунському кордоні сьогодні, 10 листопада, розпочав роботу новозбудований автомобільний пункт пропуску «Красноїльськ».
Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.
Новий пункт розташований в межах Чернівецької області. За словами Тимошенка, він допоможе розвантажити єдиний на Буковині пункт на кордоні з Румунією — «Порубне», де черга з вантажівок іноді сягала десятків кілометрів.
«Красноїльськ» зможе за добу пропускати 2 000 людей, 10 автобусів і 490 автомобілів. Згодом цей пункт стане повноцінним вантажним пунктом пропуску. Із Румунією наразі обговорюють питання про створення необхідної вантажної інфраструктури.
Тимошенко також додав, що на 85% готовий і міжнародний пункт пропуску «Дяківці», теж на кордоні з Румунією. Роботи там мають завершити до кінця року.
- 8 листопада «Укрзалізниця» провела перший тестовий заїзд потягу на відновленій ділянці Рахів — Ділове — Валя-Вішеулуй (Румунія). Цей маршрут невдовзі обслуговуватиме «Мармароський експрес» — регіональний поїзд ДПКр-3, побудований в Україні. В УЗ очікують, що він почне курсувати вже на початку грудня.