На кордоні з Румунією відкриється новий пункт пропуску

Найближчим часом на кордоні між Україною та Румунією відкриється новий пункт пропуску. Його обіцяють запустити через два тижні.

Про це заявив заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм.

Пункт пропуску буде в Чернівецькій області, біля селища Красноїльськ.

«Красноїльськ — це довгобуд. Роботи тут почались ще у 2015 році, через рік призупинились, і останні шість років будівництво було майже заморожене. Перемовини щодо відкриття пункту пропуску з румунською стороною були відновлені лише влітку цього року. Ми обіцяли закінчити всі роботи ще в серпні, але через нестачу фінансування роботи дещо сповільнились», — зазначив Найєм.

Він повідомив, що наразі залишились лише невеликі роботи з підключення комунікацій та облаштування робочих місць для співробітників митниці та прикордонної служби.

Водночас з румунського боку теж завершують облаштування дороги та інфраструктури.

«Пункт пропуску запрацює поетапно. Спочатку буде відкритий проїзд для легкового автотранспорту, згодом поїде порожній вантажний транспорт, а в перспективі Красноїльськ має стати повноцінним вантажним пунктом пропуску», — пояснив Найєм.