Американський генерал Міллі оцінив втрати армії рф у війні з Україною та розповів про ознаки виходу росіян з Херсону

Голова Обʼєднаного комітету начальників штабів генерал США Марк Міллі заявив, що у війні з Україною росія втратила понад 100 тисяч військових вбитими і пораненими. Імовірно, стільки ж становлять втрати української сторони, додав він.

Про це пише CNN.

Під час виступу в Економічному клубі Нью-Йорка Міллі назвав вторгнення росії в Україну «величезною стратегічною помилкою», за яку рф розплачуватиметься «роками, роками, роками».

За його словами, із 24 лютого війна спричинила величезну кількість людських страждань, зокрема від 15 до 30 мільйонів біженців і приблизно 40 тисяч смертей мирних жителів України.

«Ви бачите тисячі убитих і поранених російських солдатів. Те саме, мабуть, і з українського боку», — сказав генерал Міллі.

Він також зазначив, що може виникнути можливість для переговорів про припинення вогню. На його думку, це станеться, якщо і коли лінія фронту стабілізується взимку.

«Коли є можливість вести переговори, коли можна досягти миру, скористайтеся нею», — порадив Міллі та додав, що Сполучені Штати продовжать озброювати Україну, незалежно від того, чи відбудуться переговори.

Американський генерал також сказав, що США бачать перші ознаки виходу російських військ із Херсону. Але, за його словами, відведення 20—30 тисяч військ із західного берега Дніпра може зайняти дні або навіть тижні.

«Я вважаю, що вони роблять це, щоб зберегти свої сили, щоб відновити оборонні лінії на південь від річки, але це ще належить побачити. Наразі є перші ознаки того, що вони роблять те, що кажуть, і ми бачимо ці попередні ознаки», — сказав він.