Суддя Верхового суду з російським паспортом просить Окружний адмінсуд Києва поновити його на посаді

Суддя Верховного суду Богдан Львов, у якого знайшли російський паспорт, попросив Окружний адміністративний суд Києва поновити його на посаді голови Касаційного суду у складі ВС.
Про це повідомляє «Радіо Свобода».
У своєму позові Львов просить визнати протиправним та скасувати наказ голови Верховного суду Всеволода Князєва про його відрахування зі штату ВС. Окружний адмінсуд Києва прийняв заяву до розгляду та відкрив провадження у цій справі. Розглядати її буде одноосібно суддя Євгеній Аблов. Він, разом із іншими суддями ОАСК, проходить як обвинувачений у справі про «захоплення державної влади». Вищий антикорупційний суд дозволив примусовий привід Аблова.
- 15 вересня проєкт «Схеми» оприлюднив матеріал про російський паспорт Богдана Львова — журналісти знайшли нібито його заяву на отримання російського паспорта в 1999 році. Також «Схеми» зʼясували, що в жовтні 2012 року на імʼя Богдана Львова був оформлений новий паспорт громадянина росії. Підстава заміни документа — досягнення 45-річного віку. 16 вересня сам Львов заперечив наявність російського паспорта, однак на період слідства його позбавили доступу до держтаємниці.
- 3 жовтня СБУ підтвердила наявність російського паспорта у Львова, а Верховний суд виключив його зі свого штату.
- 21 вересня НАБУ почало розслідування проти Львова, який не задекларував московську нерухомість його родини. Як встановили журналісти, у власності родини судді є квартира в російській столиці на Ленінградському шосе, приблизна ринкова вартість якої становить 11 мільйонів гривень. Із 2012 року квартира оформлена навпіл — на тещу і на дружину Львова. Але в жодній зі своїх майнових декларацій він не зазначав, що на його дружину зареєстрована нерухомість у Москві.