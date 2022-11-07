У Житомирі неможливо відновити роботу деяких підстанцій після обстрілів

Міський голова Житомира Сергій Сухомлин заявив, що в місті після російських обстрілів неможливо відновити роботу деяких підстанцій.
Про це він розповів в ефірі телемарафону.
За його словами, для ремонту потрібен час і обладнання, яке треба замовляти й довго чекати на його виробництво.
Частина промислових підприємств, що споживають багато електроенергії, перейшли на роботу в нічний час та у вихідні. Випуск електротранспорту скоротили втричі, а освітлення в місті вмикають тільки на 30% від потужності.
«Ми на позачерговій сесії [міськради] виділили кошти на закупівлю генераторів великої потужності для того, щоб забезпечити роботу водоканалу і теплокомуненерго. У разі критичної ситуації, коли деякий час може не бути електроенергії в місті, ці підприємства зможуть подавати воду і тепло в будинки житомирян. Звісно, не цілодобово, а 5—8 годин на добу», — додав Сухомлин.
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