WP: США просять Україну продемонструвати готовність до перемовин із росією

Адміністрація президента США Джо Байдена неформально просить президента Володимира Зеленського продемонструвати готовність до перемовин із росією. Там кажуть, що це дозволить зберегти підтримку з боку інших країн.

Про це пише The Washington Post із посиланням на власні джерела.

Вони наголошують, що США не тиснуть на Україну з вимогою почати перемовини з рф, але зазначають, що такі кроки можуть зберегти «моральну гідність» української влади в очах міжнародних партнерів. США повідомили Зеленському, що його заборона на перемовини з путіним нібито викликала стурбованість у деяких частинах Європи, Африки та Латинської Америки. Вони занепокоєні зростанням цін на їжу та паливо через війну.

При цьому, у США визнають, що сам путін ставиться до таких перемовин несерйозно.