ВАКС дозволив примусово доставити до суду голову ОАСК Павла Вовка

Вищий антикорупційний суд дозволив у примусовому порядку привести до суду голову Окружного адмінсуду міста Києва Павла Вовка. Він фігурує у справі про «плівки ОАСК».
Про це повідомляє Центр протидії корупції.
«Суд за власною ініціативою застосував примусовий привід до 4 обвинувачених: Павла Вовка, Євгенія Аблова, Ігоря Качура та Ігоря Погрібніченка. Їх повинні привести на засідання, що відбудеться 18 листопада», — зазначають у ЦПК.
Голову ОАСК Павла Вовка та ще 11 осіб підозрюють у тому, що вони «в межах злочинної організації намагалися захопити держвладу, встановивши контроль над Вищою кваліфікаційною комісією суддів України (ВККСУ) та Вищою радою правосуддя (ВРП)».
- 3 квітня 2021 року президент Володимир Зеленський вніс у Раду як невідкладний законопроєкт про ліквідацію Окружного адмінсуду Києва. Зеленський наголосив, що ОАСК так і не зміг повернути довіру до себе, а саму пропозицію назвав сигналом до будь-якого суду, який «зрадив повазі до закону». Замість ОАСК президент пропонує утворити Київський міський окружний адмінсуд.