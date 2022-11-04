ГУР: росіяни можуть ховати іранські дрони й балістичні ракети на території Курської АЕС

Українська розвідка отримала інформацію, що російські військові використовують територію Курської АЕС та пов’язаних із нею підприємств для зберігання та обслуговування ракет.

Про це йдеться в повідомленні ГУР Міноборони.

За їхніми даними, впродовж останніх декількох тижнів до підземних ангарів підприємства «Курскатоменергорємонт» в районі селища Іваніно Курської області представники зс рф завозили ракети до комплексів С-300. Також наприкінці жовтня до цих ангарів прибували декілька цивільних вантажівок на іранських автомобільних номерах. Що було вантажем невідомо.

Не виключено, що зазначений об’єкт підвищеної небезпеки, який безпосередньо наближений до курської АЕС (місто Курчатов), використовується росіянами у військових цілях.

«Наведена інформація має стати предметом ретельної перевірки з боку представників відповідних міжнародних організацій. У першу чергу – МАГАТЕ», — наголосили у розвідці.