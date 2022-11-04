Обов’язки глави Мінрегіону тимчасово виконуватиме Василь Лозинський. Згодом він може очолити міністерство

Обовʼязки міністра розвитку громад та територій України після відставки Олексія Чернишова поклали на першого заступника міністра Василя Лозинського.

Відповідне розпорядження оприлюднено на Урядовому порталі.

Від 4 листопада Лозинський починає виконувати обовʼязки міністра.

Напередодні Рада звільнила Олексія Чернишова з посади міністра розвитку громад і територій, а уряд призначив його головою правління НАК «Нафтогаз України».

За даними співрозмовників «Бабеля», відставка Чернишова «виграшна» для Офісу президента, оскільки у них різняться бачення Плану відновлення країни після війни.

Заступник голови ОП Кирило Тимошенко має свій План швидкого відновлення України — Fast Recovery, який презентують послам. Різниця в тому, що Чернишов у своєму Плані не враховував відновлення доріг, а Міністерство інфраструктури разом з ОП — враховували. Відповідно у них виходили різні бюджети на відновлення.

Тож після відставки Чернишова за відбудову відповідатимуть ОП і лояльний до нього міністр Олександр Кубраков, який ще й претендує на посаду віцепрем’єр-міністра. Хоча фінального рішення щодо Кубракова досі немає.

Тим часом на посаду Чернишова розглядали кілька кандидатур: голову партії «Слуга народу», депутатку Олену Шуляк, консультанта «Великого будівництва» Юрія Голика (останнім часом він з’являється на нарадах в Офісі президента), а також чинного першого заступника міністра розвитку громад і територій Василя Лозинського, лояльного до прем’єра Дениса Шмигаля.