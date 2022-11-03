Ексміністра Чернишова призначили головою «Нафтогазу»

Головою НАК «Нафтогаз України» призначили колишнього міністра розвитку громад та територій Олексія Чернишова.

Про це «Бабелю» повідомило джерело у «Нафтогазі».

Відповідне рішення Кабмін ухвалив на своєму засіданні у четвер. Сьогодні Верховна Рада проголосувала за звільнення Чернишова з посади міністра. Відповідне рішення підтримали 279 народних депутатів.