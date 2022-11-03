Рада звільнила Олексія Чернишова з посади міністра розвитку громад і територій

Верховна Рада проголосувала за звільнення міністра розвитку громад і територій Олексія Чернишова. Відповідне рішення підтримали 279 народних депутатів.
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.
Фракція «Європейська солідарність» у повному складі утрималась від голосування, а «слуги» дали 195 голосів. Від «Платформи за життя і мир» було 16 голосів, від «Батьківщини», «Відновлення України», «За майбутнє» та «Довіри» по 13 голосів, а від «Голосу» 6 фракційних і 10 позафракційних голосів.
- 2 листопада Олексій Чернишов подав у відставку з посади міністра розвитку громад. За даними «Бабеля», Чернишов очолить «Нафтогаз» — його чинний голова Юрій Вітренко вже подав у відставку. Міністерство, яке поки очолює Чернишов, планують обʼєднати з Мінінфраструктури, тож глава останнього Олександр Кубраков очолить нове велике міністерство. А сам Чернишов очолюватиме «Нафтогаз» до квітня 2023 року — саме до цієї дати діє мандат чинного керівника відомства. Куди піде Вітренко — поки невідомо.
- Національне агентство з питань запобігання корупції заявляє, що можливе призначення міністра розвитку громад Олексія Чернишова на посаду глави «Нафтогазу» буде незаконним. Причина у тому, що уряд, членом якого є Олексій Чернишов, упродовж тривалого часу виконує функції наглядової ради «Нафтогазу». Водночас норми закону «Про запобігання корупції» прямо забороняють чиновникам і держслужбовцям влаштовуватися на роботу в компанії, що підпадали під їхній контроль або нагляд. Заборона діє протягом року після звільнення.