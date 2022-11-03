Рада звільнила Олексія Чернишова з посади міністра розвитку громад і територій

Верховна Рада проголосувала за звільнення міністра розвитку громад і територій Олексія Чернишова. Відповідне рішення підтримали 279 народних депутатів.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Фракція «Європейська солідарність» у повному складі утрималась від голосування, а «слуги» дали 195 голосів. Від «Платформи за життя і мир» було 16 голосів, від «Батьківщини», «Відновлення України», «За майбутнє» та «Довіри» по 13 голосів, а від «Голосу» 6 фракційних і 10 позафракційних голосів.