Олексій Чернишов подав у відставку з посади міністра розвитку громад. Він може очолити «Нафтогаз»

У Верховній Раді зареєстрували подання на звільнення з посади міністра розвитку громад та територій України Олексія Чернишова. Про це ввечері 2 листопада повідомив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук.

За даними «Бабеля», Чернишов очолить «Нафтогаз» — його чинний голова Юрій Вітренко вже подав у відставку. Міністерство, яке поки очолює Чернишов, планують обʼєднати з Мінінфраструктури, тож глава останнього Олександр Кубраков очолить нове велике міністерство. А сам Чернишов очолюватиме «Нафтогаз» до квітня 2023 року — саме до цієї дати діє мандат чинного керівника відомства. Куди піде Вітренко — поки невідомо.